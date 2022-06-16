فيصل بن فرحان يبحث مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا العلاقات الثنائية

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا الدكتورة غريس ناليدي باندور.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.