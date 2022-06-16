دعم شبكة الطرق الداخلية بـ200 ألف «عين قط» تعمل بالطاقة الشمسية

تعد العلامات الأرضية "عيون القطط"، أحد أهم عوامل السلامة التي يتم وضعها على الطرق لمساعدة السائقين ورفع مستويات السلامة المرورية وخفض معدل الحوادث، ومن العلامات الذكية والآمنة والمستدامة.

وتتكون هذه الأدوات من قطع معدنية باللونين الأصفر أو الأبيض بأشكال ومقاسات مختلفة ذات وجه واحد أو وجهين، حيث تُضيء ليلاً وتعمل بالطاقة الشمسية وتقوم بتوفير رؤية ممتازة لتخطيط الطريق عندما تكون الرؤية ضعيفة في الأجزاء غير المضاءة، أو في حال وجود وانتشار ضباب كثيف.

وقامت النقل والخدمات اللوجستية بتركيب أكثر من 200 ألف من عيون القطط خلال العام الماضي في مناطق المملكة كافة، وُزعت بين المسارات أو على أكتاف الطرق، لتحديد مسارات المركبات، ودفع قائديها لتخفيف السرعة في مناطق معينة.

وتقوم الوزارة جاهدةً بتكثيف أعمال السلامة على الطرق بشكلٍ دوري، وتركيب عدد من أدوات السلامة منها وحدات عيون القطط بهدف الحفاظ على سلامة قاصدي الطرق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يتزامن مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف للارتقاء بمؤشر الجودة على الطرق، وخفض نسبة الوفيات على الطرق للحد الأدنى أسوةً بأفضل التجارب العالمية.