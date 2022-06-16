«هنا عاش طلال مداح».. دعوة من #العرفج للحفاظ على بيت «قيثارة الشرق» كمعلم ثقافي تاريخي #ياهلا_بالعرفج

زار "عامل المعرفة" الدكتور أحمد العرفج، منزل الفنان الراحل طلال مداح، في جدة، موجها رسالة لوزارة الثقافة وأمانة محافظة جدة لتبني المنزل، واستثماره كمعلم تاريخي، وحمايته من الإزالة.

وأجرى العرفج لقاء مع بدر بن عبدالمحسن، عم طلال مداح، وعاش في المنزل، وتحدثا عن تاريخ المنزل، وأهم زوراه من الأمراء والشعراء والملحنين.

وقال بن عبدالمحسن إن المنزل كان بمثابة منتدى ثقافي يجمع بين الملحنين والأمراء الشعراء، وأن أبرز أغاني طلال مداح التي لاقت صدى واسعا كانت من داخل هذا المنزل.

وعرض خلال الفيديو مجمعة من التسجيلات النادرة التي يحتفظ بها داخل المنزل، والتي تجمع الأغنيات القديمة له.