تامر حسني يشعل «موسم جدة» بحفل استثنائي.. ويمازح الجمهور

ضمن فعاليات «موسم جدة» وعلى مسرح «بنش مارك ليالينا»، أشعل النجم المصري تامر حسني الأجواء بمجموعة من أجمل أغنياته جمع فيها بين القديم والجديد.

ولاقى تامر حسني ترحيباً كبيراً من الجمهور، الذي قدّم إليهم النجم المصري الشكر لتواجدهم وحماسهم في شراء التذاكر، التي انتهت في أول 15 دقيقة من طرحها.

ودعا «حسني» من جدة، الجمهور لحضور فيلمه الجديد «بحبك»، المقرر طرحه في عيد الأضحى المبارك، حيث سيشارك جمهوره مشاهدة الفيلم.

وشارك تامر حسني وفرقته الموسيقية، فرقة استعراضية، أضافت المزيد من الإثارة على المسرح.

وكعادته شهد الحفل مزاحاً من تامر حسني للجمهور بين كل أغنية وأخرى.

ومن ضمن المواقف أن غيّر كلمة «جداً» في أغنيته «اليوم جميل جداً» إلى «مرّة»، كما في اللهجة الجداوية وصار الجمهور يردد «اليوم جميل مرّة».

وبين الأغاني الرومانسية الهادئة والإيقاعات السريعة تفاعل الجمهور لمدة ساعتين على صوت تامر حسني، في حضور حوالي 6000 شخص.

وفي تصريح له قال تامر حسني: «في كل مرّة أغني بها أقول إنها أجمل حفلة، واليوم هي الأجمل، دائماً الجمهور السعودي لا يعطيني فرصة في اختيار الأجمل لأن تواجده دائماً يزيد الحفل جمالاً، لدرجة أني لم أكن أريد النزول عن المسرح».