رئيس الحكومة المغربية يستقبل فيصل بن فرحان.. اللقاء تناول قضايا إقليمية ودولية

استقبل رئيس الحكومة في المملكة المغربية عزيز أخنوش، في مقر الحكومة المغربية، بالعاصمة الرباط، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك خلال زيارته الرسمية للمملكة المغربية.

‏‌‎ونقل خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع له، ولحكومة وشعب المغرب الشقيق، والتمنيات بدوام النماء والازدهار.

فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

‏‌‎وجرى خلال الاستقبال، بحث عددٍ من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتمت مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وفرص تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

في السياق، التقى رئيس مجلس النواب في المملكة المغربية راشيد الطالبي العلمي، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية للمملكة المغربية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى أهمية تكثيف أوجه التعاون في المجالات السياسية والمتعددة الأطراف، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

كما التقى رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية السيد النعم ميارة، وذلك في مقر مجلس النواب بالعاصمة المغربية الرباط، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية للمملكة المغربية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.