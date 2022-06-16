الحوثي يعترف بتجنيد الأطفال وخرق اتفاق أبريل مع الأمم المتحدة

ما زال الحوثيون في اليمن يجندون أطفالاً لصفوفهم العسكرية للقتال في الحرب الأهلية الدائرة بالرغم من اتفاق أبرم مع الأمم المتحدة في أبريل الماضي لوقف الممارسة، حسبما أخبر مسؤولون حوثيون وعمال إغاثة وسكان وكالة "أسوشييتد برس".

قال مسؤولان حوثيان لـ"أسوشييتد برس" إن الحوثيين جندوا عدة مئات من الأطفال، بينهم أطفال في عمر 10 سنوات، خلال الشهرين الماضيين، ونشروهم على خطوط الجبهة ضمن حشد للقوات خلال الهدنة التي توسطت بها الأمم المتحدة، والتي صمدت منذ أبريل الماضي.

المسؤولان الحوثيان، اللذان وصفتهما الوكالة بـ"المتشددين"، قالا إنهما لا يريان مشكلة في هذه الممارسة، وجادلا بأن الصبية من عمر 10 أو 12 عاماً يعتبرون رجالاً.