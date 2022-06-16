أخبار دوليّة

الحوثي يعترف بتجنيد الأطفال وخرق اتفاق أبريل مع الأمم المتحدة

16 يونيو 2022 · < 1 minute

ما زال الحوثيون في اليمن يجندون أطفالاً لصفوفهم العسكرية للقتال في الحرب الأهلية الدائرة بالرغم من اتفاق أبرم مع الأمم المتحدة في أبريل الماضي لوقف الممارسة، حسبما أخبر مسؤولون حوثيون وعمال إغاثة وسكان وكالة "أسوشييتد برس".

قال مسؤولان حوثيان لـ"أسوشييتد برس" إن الحوثيين جندوا عدة مئات من الأطفال، بينهم أطفال في عمر 10 سنوات، خلال الشهرين الماضيين، ونشروهم على خطوط الجبهة ضمن حشد للقوات خلال الهدنة التي توسطت بها الأمم المتحدة، والتي صمدت منذ أبريل الماضي.

المسؤولان الحوثيان، اللذان وصفتهما الوكالة بـ"المتشددين"، قالا إنهما لا يريان مشكلة في هذه الممارسة، وجادلا بأن الصبية من عمر 10 أو 12 عاماً يعتبرون رجالاً.