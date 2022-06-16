«منشآت» تنظم معسكر الإدارة المالية لموردي الشركات الكبرى

نظّمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» من خلال أكاديمية «منشآت»، معسكر الإدارة المالية لمجموعة من المنشآت المسجلة في خدمة تأهيل الموردين «جدير»، بهدف تعزيز إمكانية المنشآت المشاركة للوصول إلى التمويل وإدارة وتحسين التدفقات النقدية، إضافة إلى نقل المعرفة وبناء القدرات بما يساهم في رفع الجدارة الائتمانية وتزويدهم بالأدوات المختلفة في المجال المحاسبي والمالي لتعزيز الإنتاجية والنمو والاستدامة.

وتطرق المعسكر إلى عدد من المحاور المهمة في المجال، ومنها التعريف بالعمليات المحاسبية وإدارة التدفقات النقدية وطرق قراءة وتحليل القوائم المالية، إضافة إلى التخطيط المالي وتحديد الاحتياجات التمويلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما استعرض المعسكر أهم متطلبات الحصول على التمويل ضمن مجموعة من المنتجات التمويلية المختلفة والتقنيات الحديثة، وكذلك تم تسليط الضوء على بوابة التمويل وخيارات الاستفادة منها، كما تم تعريف المشاركين بدور الأنظمة المحاسبية المختلفة في تحسين الإدارة المالية.

وقد صمم معسكر أكاديمية «منشآت» للإدارة المالية بناءً على احتياجات مجموعة من المنشآت المسجلة في خدمة «جدير»، والتي تعمل على تأهيل وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل وصولها للفرص الشرائية القائمة لدى شركاء الخدمة في القطاع العام والشركات الكبرى في القطاع الخاص لضمان تحقيق النمو وفتح الأسواق، إذ تعمل «منشآت» مع العديد من الشركاء على رفع جاهزية المنشآت المسجلة ليكونوا موردين مؤهلين لدى الشركات الكبرى، مما يساهم في تنمية المحتوى المحلي وتعزيز تنافسية المنشآت ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

الجدير بالذكر بأن أكاديمية «منشآت» تنفذ العديد من المعسكرات المتخصصة لبناء قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وذلك ضمن جهودها في نقل المعرفة وأفضل الممارسات في ريادة الأعمال ومساعدة أصحاب المنشآت لتطوير أعمالهم عبر مختلف المراحل لمشاريعهم في عدد من القطاعات، كما تقدم الأكاديمية مجموعة من الورش المتخصصة في مقار مراكز دعم المنشآت في الرياض، والخبر، وجدة، والمدينة المنورة في عدد من المجالات ذات العلاقة، إضافة إلى عدد من برامج التعلم الذاتي المستمرة عبر البوابة الإلكترونية لأكاديمية منشآت https://academy.monshaat.gov.sa/ والتي تجاوزت 60 برنامجًا في تصنيفات الأعمال المختلفة.