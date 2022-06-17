“#الخضراوات والدجاج و #البيض” أكثر السلع ارتفاعاً خلال شهر مايو  #عاجل  

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر مايو 2022 مقارنةً بالشهر ذاته 2021، وأبرزت السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض.

وصنف التقرير السلع والخدمات إلى 10 فئات: (الأغذية والمشروبات، والتبغ، والملابس، والسلع الإنشائية، والمنظفات، والصحة، وصيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية، والأعلاف والحيوانات الحية، والفنادق والشقق المفروشة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة).

وجاء كلٌ من (طماطم محلي، وبطاطس وسط محلي، وطماطم مستورد، ولبن طازج محلي "الصافي"، وزيت نباتي للقلي العربي، وبيض محلي، ودجاج مجمد مستورد "دو") كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (هيل هندي، وهيل أمريكي، وسبانخ، وبرتقال أبوصرة مصري، وشاي أسود فرط ربيع) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.

أما السلع غير الغذائية والخدمات فسجلت (نفقات الحفلات والأفراح، وصابون سائل للأواني تايد، وتغيير زيت، وشقة مفروشة، وإقامة بالفنادق، وكشف طبيب أسنان) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (تنظيف وكي الملابس بالمغسلة، وخياطة للنساء والبنات، وكشف طبيب أطفال، ومناديل ورق محلي "فاين").