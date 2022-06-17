«الحصيني» يتوقع : هطول أمطار و طقس حار على معظم مناطق #المملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواء من حارة إلى حارة جدًا، مع رياح مرتبة، على بعض المناطق اليوم الجمعة، إضافة إلى هطول أمطار على المرتفعات.

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إنه حسب المراصد، متوقع أجواء من حارة إلى حارة جدًا نهارًا، معتدلة فجرًا، على معظم مناطق المملكة والخليج.

وأضاف أن هناك رياحا من متوسطة لشبه قوية مثيرة للأتربة، تخف سرعتها في المساء، على وسط وشمال وشرق وغرب وجنوب المملكة وكذلك الخليج، مشيراً إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة، على أجزاء من مرتفعات المملكة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.