النفط يهبط 7% إلى أدنى مستوى منذ 4 أسابيع

هبطت أسعار النفط نحو سبعة في المئة إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أسابيع اليوم الجمعة بسبب مخاوف من احتمال أن يؤدي رفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة إلى إبطاء الاقتصاد العالمي وتقليص الطلب على الطاقة.

وارتفع الدولار هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2002 مقابل سلة من العملات مما شكل ضغطا أيضا على الأسعار وجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 8.01 دولار أو 6.7 في المئة إلى 111.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 1804 بتوقيت جرينتش في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9.18 دولار أو 7.8 في المئة إلى 108.41 دولار.

واتجه خام برنت نحو تسجيل أدنى إغلاق له منذ 18 مايو وخام غرب تكساس الوسيط لأدنى مستوى له منذ 12 مايو.

واتجه خام برنت إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي له منذ خمسة أسابيع في حين اتجه الخام الأمريكي نحو أول تراجع له منذ ثمانية أسابيع.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في شركة أواندا للبيانات والتحليلات إن "أسعار الخام تراجعت مع ارتفاع الدولار وتلميح روسيا إلى ضرورة زيادة صادرات النفط ومع تنامي مخاوف الركود العالمي".

وبدأت البنوك المركزية العالمية الآن في تشديد السياسة النقدية بعد أن سارعت إلى تخفيفها خلال جائحة كورونا لتفادي حدوث ركود. وقام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع بأكبر زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ أكثر من ربع قرن.