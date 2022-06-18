تراجع أسعار #النفط.. و #برنت يهبط 7.3%

هبطت أسعار النفط نحو 6% بتعاملات الجمعة بسبب مخاوف من احتمال أن يؤدي رفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة إلى إبطاء الاقتصاد العالمي وتقليص الطلب على الطاقة.

وارتفع الدولار هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2002 مقابل سلة من العملات مما شكل ضغطا أيضا على الأسعار وجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، وفق رويترز.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 6.69 دولار أو 5.6% إلى 113.12 دولار للبرميل عند التسوية، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو 8.03 دولار أو 6.83 دولار إلى 109.56 دولار.

وسجل خام برنت أول انخفاض أسبوعي له منذ 5 أسابيع بنسبة 7.3%، في سجل الخام الأميركي أول تراجع له منذ 8 أسابيع بنسبة 9.2%.