فصل الصيف يحل فلكياً.. الثلاثاء

أعلنت جمعية نور لعلوم الفلك، بدء فصل الصيف فلكيا يوم الثلاثاء 1443/11/22، حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان معلنة انتهاء فصل الربيع الذي استمر 92 يوماً و17ساعة، مشيرة إلى أن فصل الصيف سيدوم 93 يوماً و16 ساعة.

وذكرت الجمعية أن يوم الانقلاب الصيفي تكون الشمس فيه عند أقصى ارتفاع لها ظهراً وتغرب من أقصى نقطة غرباً في جميع المناطق الواقعة على مدار السرطان أو شماله.

جديرٌ بالذكر أنه في كل سنة يحدث انقلابان واعتدالان شمسيان يشيران إلى موضع الشمس على دوائر العرض على الكرة الأرضية، ولا يرتبطان بشكلٍ آني بدرجة الحرارة أو مواسم الأمطار.

وقال رئيس الجمعية عيسى الغفيلي: مدار السرطان يعبر السعودية من منتصفها بطول 1380 كيلومتراً ويمر عبر أو بالقرب من مدن و قرى ويتقاطع مع طرق سريعة وفرعية.

وأضاف: وضع لوحات طرق وشواخص تبيّن نقاط تقاطع مدار السرطان مع الطرق البرية سيمثل إضافة علمية لمرتادي الطرق والسياح، وسبيلاً لنشر الثقافة الفلكية بين أفراد المجتمع.