«الأرصاد»: حفر الباطن الأعلى حرارة بـ47 مئوية.. وأبها الأدنى

توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مدينة حفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ47 مئوية، فيما تسجل مدينة أبها أدنى درجة حرارة بـ20 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد، عبر «تويتر»، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: حفر الباطن 47 درجة مئوية، والمدينة المنورة والخرج والأحساء والعلا 45، والدمام ورفحا 44 مئوية.

ومكة المكرمة والرياض وبريدة والمجمعة والقريات ووادي الدواسر 43، وتبوك وعرعر وينبع وشرورة وطريف 42، والدوادمي 41، وبيشة 40، ونجران 39، وجازان 37، وجدة 36، والطائف 35، وأبها 32، والباحة 30 مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: أبها 20 درجة مئوية، والباحة 21، ونجران والطائف 24، وتبوك وينبع وبيشة والوجه 25، وجدة وحائل وطريف 27، وبريدة وشرورة ووادي الدواسر 28، ومكة المكرمة والرياض والعلا والقنفذة 29، والمدينة المنورة 31، والدمام وحفر الباطن 30، وجازان والأحساء 31 مئوية.

فيما سجلت مدن جازان والوجه والقنفذة وينبع أعلى نسبة رطوبة بالجو وبلغت 85 بالمئة، وسجلت أبها وجدة 75، ومكة 45، والدمام 35، والرياض 25، والمدينة والطائف 20.