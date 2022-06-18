الجوازات تحدث إجراءات الخروج والدخول للمقيمين الخاصة بكورونا

كشفت المديرية العامة للجوازات ، اليوم السبت، عن أنه يمكن للمقيم والعمالة المنزلية السفر دون اشتراط تلقيهم جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقالت الجوازات في بيان صحفي اليوم إنه «يلزم لسفر المقيم وجود تأشيرة سارية المفعول، ووثيقة سفر سارية، مع الالتزام بشروط دخول البلد المقصد».

كما أفادت الجوازات «بأنه يمكن للمقيم العودة إلى السعودية دون اشتراط حصوله على لقاح كورونا»، مؤكدة «أن التعليمات تشترط سريان صلاحية التأشيرة وهوية مقيم لدخول المقيم إلى المملكة».

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، الاثنين الماضي، رفع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.