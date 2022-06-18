ساديو ماني يخضع للكشف الطبي مع بايرن ميونخ الثلاثاء المقبل

كشفت تقارير صحفية، عن أن السنغالي ساديو مانى، جناح ليفربول المهاجم، سيكون متواجدا في المانيا يوم الثلاثاء المقبل من أجل الخضوع للفحوصات الطبية.

وبحسب صحيفة " سكاي سبورتس " فإن ساديو مانى سيتواجد في مدينة ميونخ الثلاثاء المقبل لاجراء الكشف الطبي ، وتوقيع العقد لمدة 3 سنوات، حيث اكتمل الجزء الأول من العمل الاداري مع ليفربول".

فيما أكد فابريزيو رومانو الصحفى المتخصص في انتقالات اللاعبين بأن ماني سيكون فيميونخ يوم الثلاثاء لاجراء الفحص الطبي والتوقيع على عقد لمدة 3 سنوات للبايرن.

وأضاف رمانو الصحفى بشبكة سكاي سبورتس ، بأن النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول سيتواجد في ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل من أجل الخضوع للفحوصات الطبية وتوقيع عقدا لمدة ثلاث سنوات مع بايرن ميونيخ.