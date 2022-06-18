مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يقترب من روما

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد قد يرحل عن الفريق هذا الصيف لخوض تجربة جديدة فى الدوري الإيطالي بعد تجربته الأولى في الكالتشيو مع يوفنتوس.

وينتهى عقد كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل، مع وجود بند لتمديده لعام إضافى.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن النجم البرتغالي لا يتناسب مع أسلوب كرة القدم الذي يريده المدرب الجديد للشياطين الحمر الهولندي إريك تن هاج، إضافة إلى أن مانشستر يونايتد لن يلعب فى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة أن وجهة رونالدو المقبلة قد تكون نادي روما الإيطالي، مشيرة إلى أن الدون ومدربه السابق فى ريال مدريد مواطنه جوزيه مورينيو قد يجتمعان فى روما بفضل إريك تن هاج