“الأرصاد” تحذر من موجة حر شديدة تصل للخمسين ببعض المناطق #عاجل

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، عن موجة حارة تبدأ غدا الأحد وتستمر حتى الأربعاء، وتلامس فيها بعض مناطق المملكة الـ50 درجة مئوية.

وأشار المركز، في بيان، إلى أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 47 إلى 50 درجة على معظم محافظات المنطقة الشرقية، والأجزاء بين المدينة المنورة وينبع، فيما تصل درجات الحرارة ما بين 45 إلى 47 على الأجزاء الشرقية لمناطق القصيم، والرياض، والحدود الشمالية.

وأكد المركز أنه على الجميع، من المواطنين والمقيمين، ضرورة توخي الحذر والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، من أجل السلامة العامة.