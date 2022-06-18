دي ماريا يقترب من الانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي

لا يزال الحديث مستمرًا عن مستقبل النجم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان، بعد اقتراب انتهاء عقده في الصيف الحالي، وتحديدًا يوم 30 يونيو الجاري

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن آنخيل دي ماريا يقترب من الانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن دي ماريا سيوقع على عقد مع يوفنتوس لمدة عام، بالإضافة للمتغيرات وإمكانية التجديد.