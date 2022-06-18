ميلان يقترب من ضم مارسيلو

يستهدف نادي ميلان الإيطالي ضم النجم البرازيلي مارسيلو، القائد التاريخي لريال مدريد، خلال الصيف الحالى بعد انتهاء مشواره مع الملكي بشكل رسمي

ورحل مارسيلو عن ريال مدريد بشكل رسمي بعد مشوار استمر 16 عامًا، عقب نهاية موسم 2021-2022

وفقا لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مسئولي ميلان وضعوا البرازيلي مارسيلو فى قائمة المطلوبين لدعم الجبهة اليسرى فى الموسم الجديد 2022-2023

وأضافت الصحيفة أن الجهاز الفني لفريق ميلان بقيادة ستيفانو بيولي يرون أن مارسيلو البديل المثالي للفرنسي ثيو هيرنانديز فى الجبهة اليسرى، بالإضافة إلى أنه سيصل بشكل مجانى بعد انتهاء عقده مع الريال 30 يونيو الجارى