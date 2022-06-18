بعد أن وصلت إلى 68 ألف دولار.. #بيتكوين تهوي أسفل 20 ألف دولار

هوى سعر عملة بيتكوين الرقمية إلى ما دون 20 ألف دولار لأول مرة منذ عام ونصف.

وهذا هو أدنى مستوى لعملة بيتكوين في 18 شهرا، التي تواصل الهبوط بعد أن أبدى المستثمرون قلقهم من المشكلات المتزايدة في قطاع العملات المشفرة ومع استمرار التراجع العام عن الأصول ذات المخاطر العالية.

وجرى أحدث تداول لبيتكوين، العملة المشفرة الأكبر، بانخفاض 7.3% عند 19085 دولارا بعد أن لامست في وقت سابق 18732 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر كانون الأول 2020.

وانخفضت بيتكوين هذا العام بنحو 59%، في حين تراجعت إيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة، 73 %.

وفي عام 2021، وصلت بيتكوين إلى ذروة تجاوزت 68 ألف دولار.