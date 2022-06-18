رويترز: ولي العهد سيزور مصر 20 يونيو ثم الأردن وتركيا .. #عاجل

يتوجه صاحب السمو الملكي،الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد إلى مصر في 20 يونيو، ضمن جولة بالمنطقة تشمل أيضا الأردن وتركيا.

وقال مصدران لرويترز إن ولي العهد سيلتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث قضايا من بينها تأثير الحرب في أوكرانيا على المنطقة .

والمملكة حليف وثيق لمصر وقدمت لحكومتها دعما ماليا سخيا منذ وصول السيسي إلى السلطة، ومع قيام مستثمري المحافظ بسحب الأموال من مصر، ومواجهة الحكومة ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية منذ بداية حرب أوكرانيا، أودعت السعودية خمس مليارات دولار في البنك المركزي المصري. كما قدمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومقرها السعودية تمويلا جديدا لمصر لشراء واردات السلع.

وقالت الحكومة المصرية إن التعاون مع صندوق الثروة السيادي السعودي سيؤدي إلى استثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار. ومن المقرر أن يزور الأمير محمد تركيا في 22 يونيو حزيران.