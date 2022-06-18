تعليق ساخر من رئيس ريال مدريد على بقاء مبابي في فرنسا

أكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد الإسبانى، أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان نادم على عدم انضمامه لصفوف الفريق الملكى والتجديد لنادى العاصمة الفرنسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن أحد جماهير ريال مدريد قال لـ بيريز خلال لقاء الأخير مع بعض المشجعين "فلورنتينو، لا تحضر لنا مبابي بعد الآن"، ليرد رئيس نادى ريال مدريد "إنه مسكين.. إنه يشعر بالندم بالفعل الآن".

وكان من المتوقع أن ينتقل مبابي إلى ريال مدريد فى صفقة مجانية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكنه قرر تجديد عقده لمدة ثلاث سنوات مع باريس سان جيرمان والبقاء في ملعب حديقة الأمراء.