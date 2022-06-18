القبضُ على 27 مخالفًا روجوا لحَمَلَاتِ حج وهمية

قَبَضَتِ الجهاتُ الأمنيةُ في الأمن العام في إطار حملاتها الأمنية لرصد مكاتب الحملات الوهمية للحج والعمرة على مواطن،و(27) مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل،ارتكبوا حوادثَ جنائيةً تَمَثَّلَتْ في الإعلان والتسويق لحملات حج وهمية في (4) مواقعَ بمنطقة الرياض و(2) في منطقة القصيم، والاستيلاءِ من ضحاياهم على مبالغ مالية،

وأوضح الأمن العام جنسياتهم وهم (11) من الجنسية المصرية و(10) من الجنسية السورية و(2) من الجنسية الباكستانية و(2) من الجنسية السودانية و(2) من الجنسيتين اليمنية والبنجلادشية،حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.