النقل: مبادرة إصدار تراخيص إبحار اليخوت عبر المراسي التجارية إلى تنمية القطاع السياحي

أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للنقل صالح الزويد، أن الهيئة تسعى من خلال مبادرة إصدار تراخيص إبحار اليخوت عبر المراسي التجارية إلى تنمية القطاع السياحي في المملكة وتسهيل الإجراءات وجذب المزيد من الاستثمارات.

وكانت الأكاديمية السعودية اللوجيستية أعلنت عن حصولها على اعتماد دولي من معهد تشارترد للخدمات اللوجيستية والنقل (CILT)، كمركز تدريب معتمد يقدم 5 شهادات مهنية تتمثل في مستوى مبتدئ - متوسط - ومتقدم.

يأتي ذلك ضمن جهود الأكاديمية وسعيها في أن تكون أحد أهم المحطات التدريبية، وتوفير حلول تدريبية لتأهيل ودعم الكفاءات الوطنية المتخصصة في الخدمات اللوجيستية من خلال حرصها على التدريب والتأهيل وفق شهادات تدريبية معتمدة في إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية.