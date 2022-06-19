“الموارد البشرية” تكشف عقوبة امتناع الزوجة عن إضافة الزوج بنظام الضمان الاجتماعي المطور  #عاجل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه عند التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور يجب إرفاق جميع أفراد الأسرة التي تقيم في مسكن واحد.

وأوضحت أنه بذلك لا يحق للزوجة التسجيل في النظام بدون الزوج أو الابن المقيم في نفس المسكن لغرض الحصول على المعاش، لأن ذلك يعد مخالفة نصت عليها المادة 20 من نظام الضمان الاجتماعي.

وبخصوص الإجراء القانوني في حال المخالفة، أشارت الوزارة إلى أنه تطبق بحق المخالف الفقرة 2 من المادة 20 من نظام الضمان الاجتماعي، التي تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بهما معاً كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق –وفقاً لـ"عكاظ"-.

ويستهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور الفئات الأشد حاجة في المجتمع بغض النظر عن التصنيف السابق للحالة الاجتماعية، كما تضمن أحكام النظام الحالي وصول المعاش للمستحقين مع تمكينهم من السعي لتحقيق الاستقلال المالي ودعمهم للتحول من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين في المجتمع، مع رقابة عالية ومتابعة مستمرة لتحقيق أهداف النظام.