تراجع أسعار #النفط.. و #برنت عند 113.61 دولار

تراجعت أسعار النفط، جراء المخاوف التي تلت قرارات البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة.

وسجلت عقود برنت 113.61 دولار للبرميل، وذلك بعد يومين من كسر خط الاتجاه الصاعد في تعاملات الجمعة، كما كسر وأُغلق إغلاقًا يوميًا أسفل 114.72 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد هبطت بنسبة 6% وتجاوزت تلك النسبة لاحقًا، بعد بطء الطلب على أسواق الطاقة.

وتأثرت أسعار الطاقة والنفط بقرارات رفع أسعار الفائدة، والمعروفة بتأثيرها على معدل العرض والطلب في أسواق الطاقة وإدارة وجهتها.

وكان خام برنت تراجع 7.3% كما تراجع خام تكساس بنسبة 9.2%، وسجل الخامان أدنى إغلاق أسبوعي في 4 أسابيع، فيما يحاول المنتجون الكبار ضبط بوصلة أسواق الطاقة.