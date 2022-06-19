بـ47 مئوية.. #حفر_الباطن تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في #المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة، مشيرًا إلى أن مدينة حفر الباطن سجلت أعلى درجة حرارة بـ47 درجة مئوية، فيما ستسجل أبها أدنى درجة حرارة بـ20 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد، عبر «تويتر»، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم بيانها كالتالي: حفر الباطن 47 درجة والأحساء والدمام 46 وسجلت المدينة المنورة، عرعر، سكاكا، رفحا، الخرج، والمجمعة 45 درجة.

وتسجل مدن الرياض، بريدة، والعلا 44 درجة فيما تسجل وادي الدواسر، شرورة، وينبع 43 درجة.

ولفت المركز إلى أن مدن حائل ومكة المكرمة والدوادمي تسجل 42 درجة، بينما سجلت نجران، تبوك، طريف، وبيشة 40 درجة.

وكشف المركز أن القريات تسجل 39 مئوية ومدن جازان، الطائف والقنفذة تسجل 38 درجة مئوية، أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: أبها 20 درجة والباحة 21 والطائف 23 والقريات 24 وبيشة وتبوك 25 درجة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من شمال شرق وشرق ووسط المملكة، وتستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.