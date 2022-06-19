وزارة_الحج_والعمرة تجيب على أبرز الاستفسارات والأسئلة عن حج 2022

نشرت وزارة الحج والعمرة أبرز الأسئلة الشائعة عن حج 14143هـ / 2022م.

وتُجيب ‎وزارة الحج والعمرة على الاستفسارات، ليكون المواطنين في سلام آمنين.

وجاءت أبرز الأسئلة كالتالي:

هل بإمكاني إضافة مرافق بعد الترشيح للحج؟

لا يمكن التعديل على الباقات أو إضافة مرافقين بعد الترشيح للحج، ويمكنك إدارة الحجز عبر الاستعلام عن الباقة وتأكيد الحجز أو إنشاءه .

لماذا تم ترشيحي على باقة مختلفة عن الباقات التي فضلتها مسبقا؟

تم ترشيحكم على باقة مختلفة عن الباقات المفضلة مسبقا لأن كافة الباقات المتوفرة في المفضلة لم تكن متاحة، ولحرصنا عليكم لأداء الفريضة فقد تم ترشيحكم من خلال القرعة الإلكترونية حسب الباقات المتاحة وبإمكانكم إتمام الطلب أو رفضه .

ماذا أفعل في حال كان الترشيح للحج على مدينة مختلفة عن مدينتي؟

يمكنكم عبر المسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة أو تطبيق اعتمرنا التواصل مع شركة الحد التي تتوفر بياناتها في تفاصيل حجزكم للاتفاق ومعالجة أمور النقل حسب المناسب لكم .

متى تتاح العمرة في فترة الحج؟

تسهيلا للحجاج القادمين، سيكون آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة هو 24 ذو القعدة، وستتم إتاحتها مرة أخرى بتاريخ 20 ذو الحجة، بعد انتهاء موسم الحج .

هل استكمال جرعات لقاح كوفيد - 19 إلزامي على الراغب بالحج؟

نعم، يشترط استكمال التحصين بأحد لقادات كوفيد-19 المعتمدة من هيئة الصحة العامة لأداء الحج للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة هيئة الصحة العامة https://covid19.cdc.gov.sa/ar/

هل يتم استبعاد من لم يكمل جرعات لقاح كوفيد – 19 من القرعة؟

نعم يستبعد من القرعة، ويشترط لأداء الحج استكمال التحصين بأحد لقاحات كوميد-19 المعتمدة من هيئة الصحة العامة، للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة هيئة الصحة العامة : https://covid19.cdc.gov.sa/ar/

كيف بإمكاني التعرف على اسم الحملة؟

يمكنك الاستعلام عن الطلب من خلال المسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة، أو من خلال تطبيق اعتمرنا .

لماذا لم يتم قبول المحرم؟

في حال لم يتم قبول المحرم، فهو بسبب عدم استيفائه أحد شروط التسجيل لحج عام 1443 هـ.

هل تغيير الباقة متاح بعد الدفع؟

يمكنك إدارة الحجز بالاستعلام عن الباقة وتأكيد الحجز أو إلغاءه ولا يمكن التعديل على الباقات.