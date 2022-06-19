اتفاق سعودي إماراتي لإنشاء منطقة لوجستية في جدة باستثمارات 500 مليون ريال

وقعت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، اليوم، اتفاقية جديدة لإنشاء منطقة لوجستية خامسة في ميناء جدة الإسلامي، مع موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بقيمة استثمارية من قبل الشركة تتجاوز 500 مليون ريال.

وقال صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية نحو ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ودعم نمو صناعة الخدمات اللوجستية على ساحل البحر الأحمر.

ومن جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري أن الاتفاقية تستهدف إنشاء منطقة لوجستية تمتد على مساحة 415 ألف متر مربع وتستوعب بقدراتها حوالي 250 ألف حاوية نمطية ومساحة مستودعات تبلغ 100 ألف متر مربع، وتتيح تقديم خدمات إلكترونية متطورة وصديقة للبيئة، مع تكامل عمليات محطة الحاويات الجنوبية مع المنطقة اللوجستية.

وأضاف أن هذه الشراكة ستعمل على ربط عمليات الميناء بالمنطقة اللوجستية بما يُمكن من تقديم خدمات لوجستية كاملة وعلى درجة عالية من الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى توسيع دائرة التعاون المشترك مع كبرى مزودي الخدمات اللوجستية، وتعزيز عمليات إعادة التصدير وتقليل تكلفة الخدمات اللوجستية لتقديم أفضل الخدمات بأعلى مستوى للمستفيدين والمستثمرين.

وكانت الهيئة العامة للموانئ وشركة موانئ دبي العالمية قد أعلنتا في أكتوبر 2021، بدء أعمال الإنشاءات للمرحلة الأولى من مشروع تطوير محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي.

وكانت "موانئ دبي العالمية" قد حصلت في ديسمبر 2019، على امتياز للبناء والتشغيل ونقل الملكية من قبل "موانئ" في السعودية لإدارة وتطوير محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي متعدد الأغراض بموجب الاتفاق باستثمار 500 مليون دولار لتحسين وتحديث ميناء جدة الإسلامي.