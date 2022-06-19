الأسهم السعودية تتراجع بأكثر من 400 نقطة قرب الـ11400 نقطة

تراجع مؤشر السوق السعودي خلال جلسة اليوم بأكثر من 400 نقطة قرب مستوى الـ11400 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5 مليارات ريال وذلك قبل الإغلاق بنحو ساعة.

ليعمق مؤشر السوق السعودي خسائره المحققة الأسبوع الماضي والتي بلغت نحو 800 نقطة.

وكانت الأسواق العالمية قد شهدت تراجعات عطلة الاسبوع يتقدمها مؤشر داوجونز، كما هبطت اسعار النفط بنحو 6 %.

وتشهد الجلسة تراجعا شبه جماعي للأسهم، يتقدمها سهم" "أرامكو السعودية" و"مصرف الراجحي" بنسبة 3 %.

ويتداول سهم "سابك" على تراجع بنحو 1 % عند 102.40 ريال، وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2.25 ريال للسهم عن النصف الأول 2022.