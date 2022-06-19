زيدان يرفض إغراءات باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية أن زين الدين زيدان، أسطورة كرة القدم الفرنسية، لن يأتى لقيادة فريق باريس سان جيرمان هذا الصيف، مثلما أشارت بعض التقارير منذ أيام.

وأكدت إذاعة " RMC " الإسبانية أن القصة انتهت، زين الدين زيدان لن يدرب باريس سان جيرمان هذا الصيف، هدف زيدان تولى تدريب المنتخب الفرنسي بعد كأس العالم.

وقالت الإذاعة، إن محاولات باريس سان جيرمان باءت بالفشل، زين الدين زيدان لن يدربهم، زيدان لا يريد تدريب باريس سان جيرمان الآن هو فقط كل تركيزه على تدريب المنتخب الفرنسي قد يقود زيدان تدريب باريس لاحقًا.

وأشارت إلى أن زيدان لن يدرب باريس سان جيرمان الموسم المقبل، فالمدرب الفرنسي ينتظر أن يكون خليفة ديشامب بعد كأس العالم فى قطر.