خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس قرغيزستان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، رسالة خطية، من فخامة الرئيس صادر جباروف رئيس جمهورية قرغيزستان، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

تسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية قرغيزستان جينيبيك قولوباييف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وفرص تطويره في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومن الجانب القرغيزي، سفير جمهورية قرغيزستان لدى المملكة أولوكبيك ماريبوف.