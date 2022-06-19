باستثمارات مليار ريال.. اتفاقية لإنشاء أحدث مستشفى بالعاصمة المقدسة

وقعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار- المالك والمطور لوجهة "مسار" في مكة المكرمة- اليوم الأحد، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع مجموعة فقيه الطبية لإنشاء أحدث مستشفى في العاصمة المقدسة بحجم استثمارات يصل إلى مليار ريال، وذلك بحضور وزير الحج والعمرة الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

ومثَّل "مسار" في مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبو عتيق, ومجموعة فقيه الطبية الرئيس التنفيذي الدكتور مازن بن سليمان فقيه، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار عبدالله صالح كامل.



ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الفعلي للمستشفى بموجب هذه الاتفاقية في عام 2027م، الذي يقع في موقع استراتيجي على مشارف وجهة مسار من الناحية الغربية، بما يقارب نحو 70 كيلومتراً من مدينة جدة، ولا يفصله عن محطة قطار الحرمين سوى 100 متر فقط.

ومن المتوقع أن يخدم المستشفى الحديث ما يقرب من 340 ألف مراجع سنويًا من سكان مكة وزوارها, ويضم المستشفى 200 سرير، و60 عيادة خارجية، و20 وحدة طوارئ، و6 غرف عمليات جراحية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة، في تخصصات أمراض النساء والتوليد، العناية المركزة، الغسيل الكلوي، العلاج الطبيعي، قسمَيْ الأشعة والمختبرات، بالإضافة إلى مركز التكامل لعلاج السرطان.

من جهته، أوضح الدكتور فقيه أن اتفاقية الشراكة التي وُقِّعت هي شراكة إستراتيجية مهمة للإسهام في رفع مستوى الخدمات الصحية بمكة المكرمة، وأن مجموعة فقيه الطبية ستعمل على استقطاب أحدث التقنيات الطبية وأفضل الخبرات البشرية.



فيما نوه أبو عتيق بالأهمية الإستراتيجية لموقع المستشفى من حيث سهولة الوصول، حيث يتوسط عددًا من خدمات النقل المتنوعة في وجهة مسار.

يشار إلى أن "وجهة مسار" تحتوي على أبراج سكنية وفنادق عالمية، وعلى دوائر خدمية حكومية والعديد من المرافق الثقافية والترفيهية والاجتماعية والتجارية المتكاملة. فيما سيقدم مشروع المستشفى بعداً جديداً في تقديم الرعاية الصحية لضيوف الرحمن وسكان مكة على حد سواء.