صحيفة الوئام الالكترونية
بدء أعمال رفع كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج
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الأخبار المحلية
بدء أعمال رفع كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج
متابعات - الوئام
19 يونيو 2022
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بدأت قبل قليل، أعمال رفع كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج.
صحيفة الوئام الالكترونية
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