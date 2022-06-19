الأخبار المحلية

بدء أعمال رفع كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج

متابعات - الوئام
19 يونيو 2022 · < 1 minute

بدأت قبل قليل، أعمال رفع كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج.