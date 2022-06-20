إسم مفاجأة.. باريس سان جيرمان يستقر على مدربه الجديد

أكدت تقارير صحفية فرنسية عن رصد إدارة نادي باريس سان جيرمان 10 ملايين يورو تعويضا لنادي نيس لحسم التعاقد مع المدير الفني كريستوف جالتييه خلال الفترة الحالية لخلافة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني للفريق الباريسي.

ووفقاً لموقع إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية فإن نادي باريس سان جيرمان يرصد من 8 الى 10 ملايين يورو تعويضا يمكن دفعه لإدارة نادي نيس للحصول على خدمات المدير الفني المرتقب للفريق الباريسي.

وأوضحت الإذاعة أن نادي باريس سان جيرمان يأمل في حسم التعاقد مع المدرب خلال الأيام القليلة المقبلة لقيادة الفريق في الدوري الفرنسي الموسم المقبل.