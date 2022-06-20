مانشستر سيتي يرفض عرض تشيلسي لبيع سترلينج

رفض نادي مانشستر سيتي العرض الأول من قبل نادي تشيلسي لضم النجم رحيم سترلينج إلى صفوف البلوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتبقى عام واحد في عقد رحيم سترلينج مع نادي مانشستر سيتي وهو الأمر الذي يدفع تشيلسي للتقدم بعرض لضم اللاعب، في ظل تراجع دوره داخل صفوف بطل الدوري الإنجليزي.

وقال فابريزيو رومانو، مراسل شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، فإن تشيلسي قدم عرضا بقيمة 25 مليون يورو مع إضافات، ولكن تم رفضه من مانشستر سيتي، حيث يريدون الحصول على حوالي 55-60 مليون يورو من بيعه، تشيلسي سيعود بعرض آخر قريبًا.