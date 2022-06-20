بالفيديو.. خياط الكعبة يشرح كيفية فك القماش من الحبل والحلقات المثبتة بالكسوة

الوئام- فريق التحرير:

شرح خياط الكعبة المشرفة فهد الجابري كيفية فك القماش من الحبل والحلقات المثبتة بالكسوة.

وأشار فهد الجابري خلال مقطع فيديو نشرته «العربية» إلى أنه يتم فك القماش أولًا وبعد ذلك يتم خروج الحلق والحبل ويرفع القماش بمقدار 3 أمتار و20 سم على الأربعة جوانب.

وأضاف بعد ذلك يتم تركيب قماش قطني أبيض بعرض مترين على جميع الجوانب الأربعة كذلك فك القنديل وإعادته بعد البطانة وتركيب القماش الأبيض على كامل محيط الكعبة.

الجدير ذكره، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس الأحد برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبًا، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبًا من الجهات الأربع، وذلك كما جرت العادة السنوية وحسب الخطة المعتمدة لموسم حج هذا العام 1443هـ.

ويأتي هذا الإجراء -الذي شارك فيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس- من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة؛ حيث تُولِي الرئاسة - ممثلة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة - كسوة الكعبة المشرفة عناية واهتمامًا بالغين على مدار العام، وذلك امتدادًا لاهتمام ورعاية ولاة الأمر -حفظهم الله- بالحرمين الشريفين ومرافقهما عامة، وبالكعبة المشرفة تعظيمًا خاصًا.

وأكد الشيخ السديس أهمية ما تلقاه كسوة الكعبة المشرفة من العناية والاهتمام البالغين على مدار العام من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وذلك امتدادًا لاهتمام حكومة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن- رحمه الله- بالحرمين الشريفين وقاصديهما ومرافقهما عامة، وبالكعبة المشرفة خاصة، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عبادتهم ونسكهم بكل يسر وطمأنينة.