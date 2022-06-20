لأول مرة في تاريخ فرنسا.. عاملة نظافة تصبح نائبة بالبرلمان

أصبحت عاملة تنظيف الغرف راشيل كيكي، أول عاملة نظافة فرنسية تصبح نائبة في الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي)، متفوقة بذلك على وزيرة الرياضة الفرنسية السابقة روكسانا ماراسينيانو.

و حصدت كيكي مرشحة تحالف قوى اليسار 50.3% من الأصوات، في مواجهة الوزيرة السابقة المرشحة باسم ”تحالف معا“، لتظفر بمقعد في البرلمان عن منطقة «فال دو مارن».

وكانت راشيل كيكي، النقابية في الكونفدرالية العامة للشغل بفرنسا، أبرز الوجوه التي قادت إضراب عاملات نظافة الغرف بفندق ”إيبيس ياتينيول باريس“، لمدة 22 شهرا بين 2019 و2021، للمطالبة بتحسين أجورهن وظروف عملهن.