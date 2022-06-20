سفارة المملكة في بلجيكا تحذّر من التعامل مع شركات وهمية تهدف للاحتيال على المواطنين 

الوئام- فريق التحرير:

حذّرت سفارة المملكة في بلجيكا، المواطنين، بعدم التعامل مع الشركات الوهمية التي تروّج لبيع السيارات والبضائع وشحنها للمملكة.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج تنبيه المواطنين الكرام من عمليات الاحتيال التي يروّج لها بعض الشركات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.

وأضافت أن هذه الشركات تهدف لبيع السيارات والبضائع وشحنها إلى المملكة، وذلك من خلال استخدام عناوين وهواتف من مملكة بلجيكا، والذي أدى إلى وقوع بعض المواطنين ضحية لهذه العمليات الوهمية، وتحويل أموال لحسابات بنكية دولية غير معروفة، وعليه تأمل السفارة من المواطنين الكرام الحذر من تلك العمليات الوهمية، كما تأمل السفارة من المواطنين عدم التردد في التواصل مع السفارة عبر +32474740000.