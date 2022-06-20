” #أرامكو توتال العربية للخدمات” تعلن الاسترداد الجزئي لصكوك بقيمة 207.7 مليون ريال

أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات أنه تم الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها اليوم (المجدول كل ستة أشهر)، حيث تم توزيع مبلغ وقدره 207.74 مليون ريال (والذي يمثل نسبة 5.54 % من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة) .

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن ذلك يأتي وفق جدول الاسترداد المضمن في نسخة الإصدار المعتمدة من قبل هيئة سوق المال صفحة 66 الصادرة بتاريخ 12 شوال 1432هـ الموافق 10 سبتمبر 2011، مبينة أنه تبعا لذلك تصبح القيمة الاسمية للصك الواحد 44.60 ألف ريال وتصبح قيمة الإصدار الإجمالية 1.76 مليار ريال.