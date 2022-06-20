أخبار دوليّة

ضبط 95 مخالفة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

متابعات _ الوئام
20 يونيو 2022 · < 1 minute
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

ضبطت إدارة الحماية التابعة لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أمس،95 مخالفة في المحمية، شملت "الدخول دون تصريح، والرعي الجائر، والتخييم في الأماكن الممنوعة، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها".
ووبلغ متوسط المخالفة الواحدة خمسة آلاف ريال،وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام البيئة.
يُذكر أن نطاق الحماية يسهم في ضبط المخالفات للحد من انتشارها في المحمية حفاظاً علة الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي من الاختلال البيئي، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في جعلها وجهة سياحية ذات معايير عالمية من الناحية البيئية.