بـ48 درجة مئوية.. #حفر_الباطن الأعلى حرارة بمدن المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مدينة حفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ48 مئوية، فيما تسجل مدينة أبها أدنى درجة حرارة بـ19 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد، عبر «تويتر»، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: حفر الباطن 48 درجة مئوية، والدمام والأحساء 47، والمدينة المنورة والرياض وبريدة والخرج ورفحا 46، والعلا 44 مئوية.

وسكاكا والمجمعة وينبع 45، وعرعر والدوادمي والعلا ووادي الدواسر 44، ومكة المكرمة وحائل وشرورة 43، ونجران 41، وبيشة وطريف 40، وجازان والطائف 38، وجدة 37، وأبها والباحة 33 مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: أبها 19 درجة مئوية، والباحة 20، والقريات 22، وتبوك ونجران وبيشة والطائف 25، والوجه 27، وجدة والدمام وبريدة وحائل والدوادمي ووادي الدواسر 28، والمجمعة والعلا وينبع والقنفذة وشرورة 29، ومكة المكرمة والرياض ورفحا والأحساء 30، والمدينة المنورة وجازان 31، وحفر الباطن 32 مئوية.

فيما سجلت مدينة القنفذة أعلى نسبة رطوبة بالجو وبلغت 90 بالمئة، والوجه وينبع 85، ووجدة والدمام وجازان 80، وأبها 75، ومكة 55، والطائف 50، والرياض والمدينة 20.

كان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، استمرار الأجواء الحارة على أجزاء من شمال شرق وشرق ووسط المملكة، وأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية والمصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأضاف مركز الأرصاد، أن الرؤية الأفقية تتأثر بالعوالق الترابية، على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، وتمتد إلى منطقة نجران.