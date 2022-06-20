فلكية_جدة : بداية فصل #الصيف فلكياً .. غداً

ترصد فلكية جدة غداً الثلاثاء، حدوث الانقلاب الصيفي عند الساعة 12:13 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وستكون الشمس مباشرةً فوق مدار السرطان إيذاناً بأول أيام الصيف فلكياً الذي سيستمر 93 يوماً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أنه ستشرق الشمس في هذا اليوم من أقصى الشمال الشرقي وظلال الأشياء عند الظهر سيكون الأقصر خلال السنة، فالشمس في الانقلاب الصيفي تأخذ أقصى قوس مسار ظاهري نحو الشمال وهي أعلى شمس ارتفاعاً كما تشاهد من مدار السرطان وكل المناطق الشمالية، مشيراً إلى أن ساعات النهار ستكون أطول من ساعات الليل وستغرب في أقصى الشمال الغربي.

وقال: يحدث الانقلاب الصيفي عندما تصل الشمس ظاهرياً إلى أقصى نقطة شمال السماء بالتزامن مع وصول الكرة الأرضية إلى نقطة في مدارها، حيث يكون القطب الشمالي عند أقصى ميل له بحوالي 23.5 درجة نحو الشمس، مما ينتج عنه أطول نهار وأطول فترة لساعات ضوء الشمس وأقصر ليل في السنة التقويمية، حيث يتلقى النصف الشمالي من كوكبنا ضوء الشمس في أقصى زاوية مباشرة في العام، ويكون طول النهار أكثر من 12 ساعة شمال خط الاستواء، في حين يحدث العكس في النصف الجنوبي من الأرض جنوب خط الاستواء حيث يكون النهار أقصر من 12 ساعة.

وأضاف: يجب التوضيح أن بداية فصل الصيف من الناحية الفنية تعتمد على ما إذا كنا نتحدث عن بداية الموسم في مجال الأرصاد الجوية أو الفلكية، حيث يقسم معظم علماء الأرصاد الجوية السنة إلى أربعة فصول بناءً على الأشهر ودورة درجة الحرارة، وفي هذا النظام ، يبدأ الصيف في 1 يونيو وينتهي في 31 أغسطس، لذلك لا يعتبر الانقلاب الصيفي هو اليوم الأول من الصيف من منظور الأرصاد الجوية، أما من الناحية الفلكية، يُقال إن اليوم الأول من الصيف هو عندما تصل الشمس إلى أعلى نقطة في السماء ، وهذا يحدث في الانقلاب الصيفي لذلك ، يعتبر هو أول أيام الصيف من الناحية الفلكية.

يذكر أنه بعد يوم الانقلاب الصيفي ستبدأ الشمس ظاهرياً بالانتقال تجاه الجنوب من جديد في قبة السماء، وتبدأ ساعات النهار تتقلص تدريجياً نتيجة لتقدم الأرض في مدارها حول الشمس حتى موعد الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر المقبل.