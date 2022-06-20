الصحة : تسجيل 1232 إصابة جديدة بـ #كورونا #عاجل

أظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في المملكة إلى 786069 حالة مؤكدة، بزيادة 1232 إصابة عن المسجلة أمس.

وتم تسجيل 1152 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 767042 حالة، (97% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأظهرت البيانات تسجيل حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 9189 حالة وفاة.

وبلغ عدد الفحوصات التي أُجريت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية نحو 34.32 ألف فحص جديد، بينما بلغ عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة 66.68 مليون جرعة.