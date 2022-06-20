المفكرة الاقتصادية والأسواق المالية من أهم الأمور المؤثرة في حياتنا، حيث يمكننا أن نتعرف منها على الكثير من الخبايا عن سوق المال، وزيادة وانخفاض الأسعار وهي من الأمور الحياتية التي يتعلق بها كل فرد من أفراد المجتمع، في الأسعار بالفعل تؤثر على أصحاب الأعمال، وعلى المستهلك العادي، لذا نتعرف على كافة التفاصيل التي تدور حول مصطلح المفكرة.

ما هو مفهوم المفكرة الاقتصادية؟

سوف نتعرف عبر مجموعة من النقاط البسيطة بالفعل المفهوم أو التعريف البسيط الذي يمكن أن يستوعبه الجميع حول مفهوم المفكرة ومنها: هي من الوسائل الأساسية التي يتم استخدامها من قبل المتداولين في البورصات من أجل التعرف على القرار السليم والقيام بالتخطيط الجيد.

تشمل المفكرة الاقتصادية كافة التغيرات التي يمكن أن تتسبب في حدوث أي تغير يطرأ على سوق المال ككل.

تتضمن المفكرة الاقتصادية توعية المتداولون بالتعرف على أي كبيرة أو صغيرة يمكن أن تحدث في سوق المال.

المفكرة الاقتصادية تجعل المتداول على دراية تامة أهم الخطوات التي يقوم باتخاذها.

هل المفكرة تعكس كافة الأحداث المالية؟

بعد أن تعرفنا عبر نقاط بسيطة على مفهوم المفكرة الاقتصادية سنتعرف على الإجابة الخاصة بالسؤال الذي تم طرحه بالنقاط التالية ومنها:

هي المرآة الصادقة التي تقوم بعكس كافة الأحداث الاقتصادية الخاصة بعمليات التداول.

يتم وضع كافة الأحداث والبيانات في جدول مسبق.

هذا الجدول يشمل البيانات.البيانات عبارة عن التصاريح الخاصة بالعديد من الدول وكبار المتداولين في كل مجال.

من أبرز العناصر التي يتم إدراجها في الجدول هي كافة البنوك المركزية على مستوى المناطق الجغرافية المشهورة والمؤثرة.

بالإَافة إلى الصندوق الخاص بالنقد الدولي والعديد من الجهات الكبيرة الأخرى المتداولة.

إذا ارتفعت البطالة في دولة، فالأمر يحدث تقلبات اقتصادية تتسبب في تغير قيمة العملة المحلية.

هذه المذكرة توضح مدى ثبات المراكز الخاصة بالبنوك الدولية لأن ذبذباتها يتسبب في تغير جذري في كافة الأسواق المالية.

ماهو افضل موقع موثوق يعرض المفكرة الاقتصادية؟

يعتبر موقع اتحاد المستثمرين العرب افضل المواقع في عرض جدول المفكرة الاقتصادية وأهم الأحداث الاقتصادية العالمية التي يجب على المتداولين والمستثمرين متابعتها لحظة بلحظة، حتى يتمكنوا من توقع صعود وهبوط الأسهم بشكل ملحوظ والاستثمار بها.

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هل المفكرة أداة لتحليل؟

لم يتوقف بالفعل الدور الذي تلعبه المفكرة عند كونها جدول بل أيضًا أداة تحليل على حسب ما سنتعرف عليه عبر النقاط التالية ومنها:

يجب أن يمتلك كل متداول الأداة التي يتمكن من خلالها أن يقوم بإعداد الخطة التي يسير عليها على المدى القريب أو المدى البعيد.

بعد أي حدث اقتصادي أو قبل أن يحدث ففكرت المتداول هي أداته الأفضل من أجل التنبؤ والتحليل لحالة السوق.

كلما كانت هذه المفكرة دقيقة كلما تمكن من التنبؤ بكافة اتجاهات وحركات السوق.

هذه المفكرة تعد أداة تمكن المتداول أن يقوم بالتداول على أسس ودلائل تمكنه من الوصول إلى ما يرغب به من نجاح.

ما يميز هذه المفكرة أنها تقوم على التحليلات الواقعية للأحوال المالية للسوق وهذا ما يجعل النتائج صحيحة.

لا تعتمد هذه المفكرة على الخيالات والتوقعات التي يمكن أن تصيب أو تخطأ بل على التحليل العلمي الدقيق.

يتم التوقع بين جمع الدلائل بالمفكرة عند المقارنة بين أحد الأحداث الماضية والحدث الحالي المشابه له.

هذه المفكرة تتطلب امتلاك الخبرة الكبيرة كي تتمكن من اتخاذ القرار الصحيح، الخبرة هي العنصر الأساسي للنجاح في عالم التداول.

أهم الأمثلة على المفكرة الاقتصادية

كي تتعرف بالشكل الدقيق على المعنى والشرح المهم لهذه المفكرة سوف نتعرف على أحد الأمثلة من أرض الواقع عبر النقاط التالية الذي يوضح ذلك ومنها: