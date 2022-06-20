جوارديولا يحسم مصير سيلفا مع مانشستر سيتي

أعلن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، وبيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول بنادي مانشستر سيتي، وخوان كارلوس أونزوي مدرب العملاق الكتالوني السابق، تفاصيل المباراة الخيرية بين الناديين فى شهر أغسطس المقبل

ويلتقى برشلونة مع مانشستر سيتي فى 24 أغسطس فى مباراة خيرية لجمع أموال لدعم الأبحاث التى يقوم بها العلماء من أجل مواجهة مرض الضمور العضلي الشوكي، الذى يعاني منه أونزوي ويعاني منه أيضًا لاعب النادى الأهلي مؤمن زكريا

من جهته قال بيب جوارديولا ،"فى الوقت الحالي برأيي، بيرناردو سيستمر معنا بالموسم المقبل، هدفنا كنادٍ هو ضمان إستمراره معنا."

ورد بيب جوارديولا على خوان لابورتا مازحا، "سأصل برشلونة مع بيرناردو و10 آخرين يضحك، وذلك ردا على اهتمام البارسا بـ برناردو سيلفا".