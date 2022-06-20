إنتر ميلان يقترب من ضم لوكاكو

كشفت تقارير صحفية أن نادى تشيلسي الإنجليزي يستعد للانطلاق فى سوق الانتقالات بعد إنهاء صفقة إعارة مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو نحو إنتر ميلان، فى صفقة قد تمنحه حوالى 10 ملايين يورو، بعدما قرر الفريق الإيطالي رفع قيمة مبلغ الإعارة.

ووافق الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي على رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو هذا الصيف، رغم كونه أغلى صفقة فى النادى وبلغت قيمتها 97.5 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن تشيلسي والمدرب الألماني توماس توخيل وضعا الجناح الدولي الإنجليزي رحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتي، هدفهما الأول لتعويض المهاجم البلجيكي في هجوم الفريق.

وينتهي عقد سترلينج مع مانشستر سيتي بعد موسم واحد وما زال لم يحسم قراره النهائي بشأن مستقبله في الفريق، لكن تشيلسي مستعد لضمه إلى لندن.