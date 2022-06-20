الحكم على صامويل إيتو بالحبس بسبب الضرائب

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تقبل صامويل إيتو لاعب برشلونة السابق ورئيس الاتحاد الكاميروني الحالي، ووكيله خوسيه ماريا ميساليس، اليوم الاثنين، عقوبات بالحبس 22 شهرا وعام، على الترتيب.

يأتي ذلك بعد اعتراف الثنائي بالتهرب من سداد 3 ملايين و872 ألفا و621 يورو، كضرائب للخزانة العامة خلال الفترة بين 2006 و2009، حيث أشارت الصحيفة إلى أن إيتو اعترف بالاحتيال الضريبي.

وأقر صامويل إيتو بالتهرب الضريبي أمام إحدى محاكم برشلونة، ولكنه اشتكى وكيله ووجه له اللوم مشددا على أنه انفرد بإدارة ممتلكاته دون وجه حق وهو ما دفعه لرفع قضية عليه ومازالت التحقيقات جارية فيها حتى الآن.

وقال إيتو في تصريحات نقلتها ديلي ميل: "أعترف بالأحداث وسوف أدفع، لكنني كنت صغيرا وقتها، وأنفذ ما كان يطلبه مني الوكيل"

وبلغ إجمالي العقوبات المادية على إيتو، مليونًا و810 آلاف و310 يورو، بواقع غرامة عن كل من التهم الأربع الموجهة له.

أما إجمالي غرامات ميساليس فقد بلغ 905 آلاف و155 يورو، عن أربع تهم أخرى.

أشارت الصحيفة إلى أنه لن يتم تنفيذ أي من هذه العقوبات، نظرا لعدم وجود سوابق جنائية، فضلا عن تعاونهما وسدادهما جزءا من الضرائب.