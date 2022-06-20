اختتام مناورات التمرين العسكري السعودي العراقي “الأشقاء العرب 1” في المنطقة الشمالية

اختتم بالمنطقة الشمالية اليوم، التمرين العسكري السعودي العراقي المختلط "الأشقاء العرب 1", الذي شاركت فيه القوات البرية الملكية السعودية مع القوات البرية العراقية، بحضور نائب قائد القوات البرية الملكية السعودية اللواء الركن أحمد بن عبدالله المقرن، ونائب قائد القوات البرية العراقية اللواء الركن صائب عبيد المحياوي، والملحق العسكري السعودي في العراق العميد الركن ناصر السعدون، والملحق العسكري للجمهورية العراقية لدى المملكة العميد الركن داود عبدالكريم.

وتضمّن التمرين الذي بدأ في الثاني عشر من شهر يونيو الجاري، عقد عدد من ورش العمل لتوحيد المفاهيم العسكرية والتدريب على استخدام المشبهات التكتيكية لتنفيذ سيناريو التمرين، والتعامل مع منظومات القيادة والسيطرة على المستويات كافة، والتدريب والتطبيق على أساليب الحرب داخل المناطق المبنية بموجب الخطط الموضوعة.

ويأتي التمرين ضمن التمارين العسكرية المختلطة التي تجريها القوات المسلحة السعودية على مدار العام مع قوات الدول الشقيقة والصديقة؛ بهدف رفع الكفاءة القتالية، واكتساب المزيد من الخبرات الميدانية، والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين الأطراف المشاركة في التمرين.

وأكد قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني, أن تمرين "الأشقاء العرب 1" حقق الأهداف المخطط لها مسبقاً، حيث نفذت القوات البرية السعودية ونظيرتها العراقية دورها بنجاح، وأظهرت قدرتها على التعامل مع أحدث التقنيات والأسلحة في القيادة والسيطرة، وتطبيق العقائد القتالية، وتوحيد المفاهيم العسكرية المشتركة, مشيدًا بالمستوى الاحترافي في تنفيذ مراحل التمرين الذي حرص فيه الجانبان على التكامل في القيادة والسيطرة.