تنحي رئيس تشيلسي عن منصبه بعد 19 عامًا

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الإثنين، عن تنحي بروس باك من منصبه كرئيس مجلس إدارة النادي، بعد 19 عامًا.

تشيلسي يعلن رحيل رئيسه بروس باك

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا رسميًا، أفاد خلاله برحيل بروس باك من منصبه كرئيس مجلس إدارة نادي تشيلسي، في 30 يونيو الجاري.

وأكد تشيلسي في بيانه الرسمي، أن بروس باك سيواصل دعم النادي الإنجليزي في منصب المستشار الإداري.

ونشر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي تصريحات بروس باك، قائلًا: "فخور بأنني كنت جزءًا من نجاحات تشيلسي، وكان لي تأثيرًا إيجابيًا خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "هذا الوقت المناسب للرحيل، والسماح للملاك الجديد بالبناء على الأسس القوية التي وضعناها".